O norueguês Christian Jagge, um dos melhores esquiadores em slalom dos anos 90 e campeão olímpico da modalidade nos Jogos de Inverno de Albertville, em 1992, morreu nesta quarta-feira, aos 54 anos.

A informação foi anunciada pela esposa do ex-esquiador, Trine-Lise Jagge, através do Facebook, em uma mensagem na qual se limitou a dizer que a causa foi uma "doença aguda".

Vencedor de sete etapas da Copa do Mundo, todos eles no slalom, Jagge relegou Alberto Tomba ao segundo lugar na França, há 28 anos, evitando que o italiano repetisse a dobradinha com o slalom gigante que havia obtido quatro anos antes, nos Jogos de Calgary (Canadá).

"Ele era uma lenda no mundo do esqui alpino", declarou o também norueguês Kjetil Andre Aamodt, vencedor da Copa do Mundo de 1993-1994 e dono de quatro ouros olímpicos e cinco de Mundiais.

"Ele era um esportista único. Ele era bom em muitos esportes, incluindo tênis", acrescentou.