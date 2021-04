O astronauta Michael Collins, um dos três que participaram da histórica missão Apollo 11, a primeira com pouso lunar, em 1969, morreu nesta quarta-feira aos 90 anos, depois de lutar contra um câncer.

"Ele passou seus últimos dias em paz, com sua família ao seu lado. Mike sempre enfrentou os desafios da vida com graça e humildade, e ele enfrentou este, seu último desafio da mesma forma", diz um comunicado postado pela família de Collins no Twitter.