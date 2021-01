Um oficial da polícia do Capitólio, que ficou ferido durante o ataque ao Congresso dos Estados Unidos, morreu na quinta-feira, elevando para cinco o número de vítimas relacionadas ao incidente, disseram as autoridades locais.

A Polícia do Capitólio confirmou no final da noite de ontem a morte do agente, identificado como Brian D. Sicknick, após várias horas de confusão e rumores sobre a possível morte de um policial.