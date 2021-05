Manuel Segovia Jiménez, um dos últimos falantes da língua indígena ayapaneco, morreu nesta quinta-feira aos 87 anos no município de Jalpa de Méndez, no estado de Tabasco, no sudeste do México.

Manuel, que morreu de uma doença crónica, era fundador de uma oficina com crianças e adolescentes para evitar a extinção de seu idioma materno, uma língua indígena da família mixe-zoque.