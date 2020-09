Uma investigação feita por autoridades da região de Vêneto, na Itália, indicaram que a causa da morte de quatro bebês e sequelas em outros 96 foram causadas por infecção de citrobacter, uma bactéria que foi encontrada nas torneiras usadas para a lavagem de mamadeiras de uma maternidade de Verona.

Os casos foram registrados nos últimos três anos, na unidade de terapia intensiva do Hospital da Mulher e da Criança da cidade localizada no norte do país.

A conclusão da investigação feita por comissões designadas pelo governo de Vêneto será entregue para o Ministério Público da Itália, indicando que a citrobacter colonizou a torneira por não serem respeitadas as medidas de higiene no local.

Outra hipótese seria a utilização de água sem esterilização, como indicam as regras sanitárias.

"A região e o hospital estão à disposição das autoridades investigadoras, em todos os aspectos", afirmou Luca Zaia, presidente da região de Vêneto.

Os pais e mães de crianças vinham denunciando o Hospital da Mulher e da Criança, por causa das infecções e das mortes.

A citrobacter provoca infecções, principalmente urinárias, mas também pode atacar o cérebro, como aconteceu com dois bebês que morreram na UTI da maternidade de Verona.