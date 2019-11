As mortes de oito menores em um bombardeio militar contra dissidentes das Farc no departamento (estado) de Caquetá, ocultadas durante dois meses pelas autoridades da Colômbia e reveladas por um senador, causaram choque no país e provocaram, nesta quarta-feira, a renúncia do ministro da Defesa, Guillermo Botero.

A denúncia do caso foi feita ontem por Roy Barreras, senador do Partido de Unidade Nacional que apoiou o governo de Juan Manuel Santos (2010-2018), durante um debate sobre uma moção de censura contra Botero, a quem ele acusou de esconder militares que, em uma operação realizada em setembro, "bombardearam crianças".