A mortalidade em março na Itália, mês mais complicado da pandemia do novo coronavírus, aumentou 49,4% em média devido às mortes por Covid-19, embora em algumas províncias do centro-sul haja uma queda, de acordo com um relatório do Instituto Nacional Italiano de Estatística (Istat) sobre o impacto da pandemia.

No relatório elaborado em conjunto com o Instituto Superior de Saúde (ISS), com uma amostra de 6.866 municípios (87% dos 7.904 no total), explica que desde a primeira morte certificada por Covid-19 em 20 de fevereiro e até 31 de março, as mortes foram de 90.946 em 2020, enquanto foram de 65.592, em média, entre 2015 e 2019.