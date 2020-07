As mortes por Covid-19 dobrarão no Brasil para cerca de 150 mil até o final deste ano, calculou Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que coleta dados sobre a doença nos 26 estados do país e no Distrito Federal.

Em entrevista à Agência Efe, Carlos Lula também advertiu que há uma falta de medicamentos para intubar os pacientes em estado grave com coronavírus e alertou para o aumento das taxas de contágio e mortalidade nas regiões Sul e Centro-Oeste.