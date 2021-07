O número de mortes provocado pelas inundações no oeste da Alemanha subiu nesta segunda-feira para 161, depois da localização de mais cinco corpos na região mais afetada pela catástrofe, o estado federado da Renânia-Palatinado.

Fontes da polícia da cidade de Koblenz informaram que o total de vítimas pela cheia do rio Ahr, afluente do Reno, subiram para 117, com as cinco encontradas hoje.