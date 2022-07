O número de corpos encontrados sob os escombros de um prédio residencial na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, chegou a 36, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelas autoridades do país.

Kyrylo Tymoshenko, assessor adjunto do gabinete da presidência ucraniana, foi responsável por postar, no Telegram, um novo balanço de vítimas do bombardeio atribuído à Rússia contra a cidade.