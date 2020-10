Uma mosca que pousou na cabeça do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, tornou-se a grande atração do debate com Kamala Harris, candidata do Partido Democrata a vice nas eleições presidenciais de 3 de novembro, e viralizou nas redes sociais.

Apenas dois minutos e três segundos, de acordo com o jornal "The New York Times", foram suficientes para que a imagem da mosca no cabelo branco de Pence desencadeasse uma enxurrada de comentários e memes.