A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. EFE/MAXIM SHEMETOV/POOL

O governo da Rússia afirmou nesta quarta-feira que haverá compradores de ouro russo mais pragmáticos do que os Estados Unidos, que proibiram a importação do metal a partir de Moscou, depois que os líderes do G7 se comprometeram a fazê-lo.

"Parece-nos que, se os países hostis decidiram impor certas restrições a si mesmos e abandonar o ouro russo por iniciativa própria, haverá compradores mais pragmáticos e perspicazes", disse hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova.