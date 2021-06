Moscou, o epicentro da pandemia de covid-19 na Rússia, e São Petersburgo, a segunda cidade com mais casos, registraram novos recordes de mortes relacionadas com a doença nesta segunda-feira, com 124 e 110 óbitos, respectivamente, de acordo com os dados oficiais.

No total, 611 pessoas com coronavírus morreram na Rússia nas últimas 24 horas, segundo o centro operacional de combate à propagação da pandemia.