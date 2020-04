O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, reforçou nesta terça-feira as medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, estendendo a quarentena não apenas aos pacientes com Covid-19, mas também aos suspeitos de sofrer da doença ou qualquer outro tipo infecção respiratória.

"A partir de 22 de abril de 2020, os cidadãos suspeitos de sofrer de Covid-19, bem como os cidadãos com infecções respiratórias agudas, virais ou não, devem ficar em quarentena em casa da mesma maneira que os cidadãos que foram diagnosticados com o novo coronavírus", declarou o prefeito.

Segundo Sobyanin, quem tiver sintomas de doenças respiratórias agudas poderá obter as passagens digitais implementadas na capital, mas apenas para se deslocar a um centro médico.

O cumprimento da quarentena será controlado por meio de monitoramento eletrônico e GPS, disse o prefeito.

Na Rússia até o momento foram confirmados mais de 52.763 casos do novo coronavírus, após um aumento de 5.642 nas últimas 24 horas.

Isso significou um crescimento de 12%, excedendo os dados de ontem em 2%, mas foi inferior à média das últimas semanas.

Até agora, a doença causou 456 mortes, 51 das quais ocorreram na ontem.

Moscou mantém a liderança em número de casos diagnosticados, com 29.433, mais da metade do total em todo o país. EFE

fss/phg