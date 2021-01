As autoridades de Moscou, foco principal da Covid-19 na Rússia, suspenderam nesta quarta-feira as principais restrições sanitárias impostas para conter a pandemia, após observar uma tendência de queda no número de infecções com menos de 2 mil por dia.

"A pandemia está diminuindo e, nessas condições, nosso dever é permitir a rápida recuperação da economia e, em primeira instância, dos ramos mais afetados do mercado consumidor", anunciou em seu blog, o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin.