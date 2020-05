a Rússia já está perto de 200 mil casos, com um total de 198.676 até o momento. EFE/YURI KOCHETKOV

Moscou superou neste sábado a marca de 100 mil casos de coronavírus, com 104.189, e a de 1 mil mortes por Covid-19, com 1.010, e se consolidou como um dos maiores focos da pandemia em todo o mundo em termos de número de registros de contágio.

Segundo as autoridades de saúde locais, a maior cidade da Europa, com 12 milhões de habitantes, contabilizou mais 5.667 pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e 54 novos óbitos. Até agora, 12.779 se recuperaram da doença.

O prefeito de Moscou, Sergei Sergey Sobyanin, fez uma estimativa que indica que o número de casos pode ser de cerca de 300 mil, ou seja, entre 2% e 2,5% dos habitantes.

Devido à quarentena imposta desde o início aos maiores de 65 anos, pouco mais de 15% dos novos casos afetam essa faixa etária, enquanto a maioria, 42,7%, tem entre 18 e 45 anos de idade.

Por esse motivo, enquanto as principais capitais europeias já começaram ou estão prestes a iniciar uma saída gradual do isolamento social, as autoridades de Moscou adiaram essa medida, embora já exista um roteiro aprovado pelo governo central.

Na verdade, Sobianin prorrogou nesta semana o confinamento dos moscovitas até 31 de maio, para que, se não houver mudança, os habitantes da capital passem dois meses trancados em suas casas.

A única exceção são os trabalhadores da construção civil e da indústria, que poderão retornar aos seus postos na próxima terça-feira, embora devam usar máscaras e luvas e manter uma distância física dentro de seus locais de trabalho.

Enquanto isso, a Rússia já está perto de 200 mil casos, com um total de 198.676 até o momento. O ministro da Saúde, Mikhail Murashko, disse que mais de 80 mil russos foram internados com coronavírus ou suspeita de contágio, mas que mais de 30% dos leitos estavam livres, o que, portanto, descarta ameaça de colapso do sistema de saúde.

Entretanto, em Moscou, as autoridades criaram grandes áreas como hospitais em potencial para acomodar milhares de pacientes, tanto na área central quanto na periferia.