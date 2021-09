Ao menos 24 detentos morreram e outros 49 ficaram feridos em um motim no Centro de Privação de Liberdade Número 1, na cidade costeira de Guayaquil, no sudoeste do Equador, aparentemente devido a um confronto entre gangues que lutam pelo controle da penitenciária.

Fausto Buenaño, comandante de polícia da Zona 8, cuja sede fica em Guayaquil, disse que, após a entrada das unidades táticas da corporação no presídio, foram encontrados cinco corpos nos primeiros quatro pavilhões e que no quinto, onde o confronto se concentrou, outros 19 detentos estavam mortos por impacto de projéteis e efeito de granadas.