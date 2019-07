A fim de contornar os intermináveis engarrafamentos, vários hospitais do Vietnã iniciaram um sistema de atendimento em motocicletas, uma missão médica avançada que oferece cuidados básicos enquanto o veículo principal não chega com os equipamentos completos.

No hospital do distrito 2 de Ho Chi Minh, o médico Nguyen Tieu Dong e uma enfermeira se preparam para uma nova emergência a bordo de uma das três motos equipadas disponíveis desde que este serviço começou, no último mês de janeiro.