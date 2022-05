Os vice-presidentes do Brasil, Hamilton Mourao, e do Uruguai, Beatriz Argimón, nesta sexta-feira em Montevidéu. EFE/ Parlamento do Uruguai

A guerra na Ucrânia e a situação na Venezuela foram alguns dos temas discutidos nesta sexta-feira pelo vice-presidente Hamilton Mourão com sua homóloga do Uruguai, Beatriz Argimón, durante sua visita oficial a Montevidéu.

Essas informações foram comunicadas à imprensa pela também presidente da Assembleia Geral do Uruguai, que acrescentou que outros assuntos incluídos no diálogo que tiveram no Palácio Legislativo foram questões relacionadas ao meio ambiente, fronteiras e fortalecimento do Mercosul.