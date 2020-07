O vice-presidente Hamilton Mourão enfatizou que a relação entre Brasil e Estados Unidos está além da afinidade entre os presidentes dos dois países, Jair Bolsonaro e Donald Trump.

Em entrevista à Agência Efe, Mourão também declarou estar aberto a discutir uma agenda mais focada no meio ambiente e nos direitos humanos caso o candidato democrata John Biden vença as eleições presidenciais americanas em novembro próximo. O vice-presidente também afirmou que o governo americano não poderá impedir a participação da empresa chinesa Huawei na implementação da rede 5G no país.