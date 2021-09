O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. EFE/Arquivo

O vice-presidente, Hamilton Mourão, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Egito, Abdelfatah al Sisi, em que o tema foi a melhora na relação entre o Brasil e o país africano em diversos setores.

Durante o encontro, que fez parte da visita de Mourão ao Egito, "houve um consenso sobre a melhora da cooperação entre os dois países em vários campos, especialmente, no militar, na segurança, no comercial e no econômico", indicou comunicado divulgado pela presidência egípcia.