Os integrantes do movimento Juventude para o Clima farão um protesto na sexta-feira diante das embaixadas do Brasil no mundo todo para reivindicar ao governo do presidente Jair Bolsonaro ações contra os incêndios florestais que estão ocorrendo na região da Amazônia.

Este "não é um problema local", mas um "problema que tem repercussões globais", disse em comunicado a organização juvenil, que pediu aos políticos de todo o mundo que tomem medidas e denunciem a destruição desse ecossistema essencial.