O Ministério Público da Bolívia pediu mais seis meses de prisão preventiva para a ex-presidente interina do país, Jeanine Áñez, em um novo processo que investiga a nomeação de uma funcionários em um órgão estatal.

No perfil da política nas redes sociais, que é administrado por familiares dela, foi publicada parte do documento, em que o MP requer que a ex-presidente interina fique por mais seis meses no Centro de Orientação Feminina de Miraflores, onde ela já está detida, desde março deste ano.