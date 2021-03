O Ministério Público da Colômbia solicitou nesta sexta-feira o encerramento do caso contra o ex-presidente Álvaro Uribe, acusado de fraude processual e pagamento de suborno à testemunhas, por considerar que as condutas alegadas "não têm característica de crime".

A decisão foi tomada pelo promotor Gabriel Jaimes Durán, que no ano passado foi designado para liderar o processo de Uribe, que ocupou cargo de senador até agosto do ano passado e integra o partido Centro Democrático, que está atualmente no poder.