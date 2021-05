Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 27 mai 2021

O ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014). EFE/Arquivo

O ex-presidente do Panamá, Juan Carlos Varela (2014-2019). EFE/Arquivo

Os ex-presidentes do Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) e Juan Carlos Varela (2014-2019), além de ex-ministros e outros políticos, compõem a lista de 50 indiciados que o Ministério Público panamenho pediu para serem julgados pelo caso de subornos da Odebrecht no país.

O jornal "La Estrella de Panamá" publicou nesta quarta-feira um trecho do pedido entregue pela procuradoria no último mês de abril ao Poder Judiciário, no qual aparecem os nomes das pessoas que o órgão pede que sejam levadas a julgamento por este caso.