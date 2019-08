O Ministério Público do Paraguai anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação para definir se a queima de pastagens por parte de pecuaristas foi a causa dos graves incêndios florestais no norte do país, na tríplice fronteira com Bolívia e Brasil, onde na última semana as chamas arrasaram com mais de 37 mil hectares de vegetação.

O procurador Andrés Arriola, da Unidade Especializada em Meio Ambiente do Chaco (região semiárida), compareceu na quarta-feira a duas fazendas de criação de gado, São João e San José, situadas no Pantanal paraguaio, onde foram relatadas queimas de pastagens, informou o Ministério Público em comunicado.