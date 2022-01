O Ministério Público do Peru solicitou nesta quinta-feira ao Judiciário a proibição de saída do país por 18 meses contra o diretor-executivo da Repsol no Peru, Jaime Fernández-Cuesta, além de outros três gerentes, pelo derramamento de pelo menos 6.000 barris de petróleo ocorrido no último dia 15 de janeiro na costa central do país.

Conforme informado pelo Judiciário, o pedido do Ministério Público será avaliado ainda hoje no Juizado de Instrução Preparatória Temporária do Tribunal de Puente Piedra-Ventanilla.