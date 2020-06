O Ministério Público do Paraguai anunciou nesta quarta-feira ter pedido a prisão preventiva de três pessoas relacionadas com a compra de insumos médicos e comercialização não autorizada no país.

Os acusados pelo órgão são a presidente da Imedic S.A., Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, a diretora da companhia, Nidia Godoy Ojeda, além do funcionário do serviço aduaneiro paraguaio, Néstor Domingo Ramírez Giménez.

A companhia, que também é investigada por compras de insumo durante a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi uma das denunciadas pela Controladoria Geral da República, por causa de um suposto favorecimento de fornecedores específicos em licitações.

O promotor Marcelo Pecci afirmou hoje que baseou a acusação na suspeita suficiente gerada sobre a produção e uso, em associação criminosa, de fatura e guias aéreas falsas, utilizadas para a importação de medicamentos para o país e a para comercializá-los de maneira não autorizada.

Durante uma operação de buscas na sede da Imedic, no fim do mês passado, o Ministério Público localizou faturas utilizadas entre 2017 e 2019, que seriam de uma empresa brasileira, para trazer material médio da Índia e da China.

LICITAÇÕES NA PANDEMIA.

A empresa foi uma das vencedoras da licitação feita pelo Ministério da Saúde para a compra de material médico que seria utilizado na pandemia da Covid-19.

Com guias falsas, a empresa garantiria a entrada no país dos produtos através dos canais normais, já que as compras de insumos feitas em países asiáticos têm outro processo de ingresso.

O MP revelou recentemente que está investigando todos os documentos referentes a aquisição pela Imedic de insumos utilizados no combate ao novo coronavírus, como máscaras, trajes de segurança.