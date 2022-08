O Ministério Público do Peru solicitou nesta quinta-feira uma pena de 29 anos de prisão para a ex-prefeita de Lima Susana Villaran (2011-2014) por supostamente ter recebido quantias milionárias em aportes ilegais das construtoras brasileiras Odebrecht e OAS "para permanecer no comando do município".

O procurador anticorrupção José Domingo Pérez, do primeiro gabinete da Equipe Especial Lava Jato, apresentou nesta manhã a acusação contra Villarán pelos crimes de associação ilícita, conluio, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsa declaração em processo administrativo.