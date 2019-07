A mudança climática avança mais rápido que a adaptação dos animais, de modo que pode ameaçar espécies e causar possíveis extinções que terão impacto direto na saúde dos ecossistemas, é o que diz um estudo publicado na revista "Nature Communications" por uma equipe internacional de pesquisadores.

A equipe é formada por 64 pesquisadores, entre eles Deseada Parejo, da Universidade de Extremadura (UEx) na Espanha, que, liderados por Viktoriia Radchuk, Alexandre Courtiol e Stephanie Kramer-Schadt, do Leibniz Institute for Zoo and Wild Life Research na Alemanha, avaliaram mais de 10 mil estudos científicos publicados.