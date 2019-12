As mudanças climáticas estão causando uma proliferação incomum de insetos que infestam pinheiros nos Estados Unidos, o principal exportador de árvores de Natal para o México, o que gera o risco de um impacto muito agressivo sobre as espécies endêmicas, alertou um especialista em entrevista à Agência Efe.

O diretor de Inspeção de Vida Selvagem e Saúde Vegetal em Portos, Aeroportos e Fronteiras da Procuradoria Federal de Proteção Ambiental (Profepa), Javier Navarrete, disse à Efe que as temperaturas elevadas em território americano estão favorecendo a proliferação de pragas. Os insetos não são classificados como pragas prioritárias nos EUA, ao contrário do que é feito pelas autoridades mexicanas.

São entre 25 a 30 pragas de diferentes organismos, incluindo besouros broca do coqueiro, besouros de casca, mariposas e vespas, entre outros, que estão em ascensão devido às alterações climáticas, já que o calor lhes permite aumentar a sua amplitude de presença em territórios que anteriormente estavam fora dos seus limites.

O especialista lembrou que o México é um dos países mais diversos em termos de pinheiros, e se uma praga estrangeira se espalha, há o risco de um impacto muito agressivo sobre as espécies endêmicas nacionais dessas árvores, que são as mais utilizadas como enfeites de Natal.

Navarrete afirmou que a verificação e inspeção fronteiriça desse tipo de vegetação não é 100% eficaz para parar as pragas, por isso há um esforço binacional para controlá-las.

"Há um acordo com os Estados Unidos para que a origem dessas árvores seja minuciosamente controlada para evitar este tipo de vetor. No entanto, nunca haverá risco zero. Só podemos agir com recursos humanos treinados para conter as pragas, a fim de dar certeza de que mais de 90% da entrada de insetos estrangeiros no México foi interrompida", declarou o diretor.

O pesquisador relatou que, em 2018, 651 mil árvores de Natal foram examinadas, das quais 7,6 mil foram devolvidas ao seu país de origem porque transportavam pragas. O trabalho de verificação é feito pela Profepa há 14 anos.

Em 2019, cerca de 700 mil árvores serão controladas em cerca de 800 reboques que passam pelos postos de controle fronteiriços, uma quantidade que pode variar devido às exigências do mercado.

"Os inspetores são treinador para detectar pragas, mas não podemos examinar todas as árvores. São retiradas amostras aleatórias de cada carregamento, que normalmente consiste em 800 unidades", explicou Navarrete. "Em caso de doença ou praga e se representarem um risco para os ecossistemas mexicanos, são impedidos de entrar no país", completou.

CORTES NO ORÇAMENTO.

Navarrette destacou que o governo mexicano fez ajustes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o que levou a uma redução total de quase 40% na verba da instituição nos últimos cinco anos. Isso significa que há menos dinheiro para equipamentos, tecnologia e outros itens.

Devido a essa realidade de austeridade, a agência federal tem projetos com órgãos internacionais para obter recursos do exterior, fundos que, devido a políticas de transparência, são administrados pelas Nações Unidas.

O México importa principalmente dos EUA quase 60% do total da demanda nacional por árvores de Natal, que neste ano está estimada em cerca de 1,1 milhão, enquanto a produção nacional será de cerca de 440 mil exemplares.

A maioria das árvores importadas provém dos estados americanos do Oregon e da Carolina do Norte, o que pode representar um risco devido a pragas e doenças que podem infectar os ecossistemas florestais nacionais.

Por sua vez, o vice-diretor de ecossistemas terrestres da organização voltada para o meio ambiente WWF México, Rendón Salinas, disse à Efe que é fundamental cuidar das florestas afetadas pela seca e pelas pragas, que têm sido agravadas pela mudança climática.

"Um exemplo é a Reserva Borboleta Monarca, assim como a produção de madeira em todo o país, que foi afetado por este fenômeno natural", declarou.

Salinas lembrou que as plantações de árvores de Natal foram estabelecidas em antigos sítios agrícolas e trazem consigo vários benefícios de recuperação do solo, e sua produção para o fim de ano é essencial por causa das vantagens que proporciona nos ecossistemas.

"O desafio que os produtores locais enfrentam é a falta de boa comunicação e marketing. Os nativos devem saber vender suas árvores para competir contra as importações legais e ilegais. É preciso implementar planos de marketing adequados para ganhar a vida a partir de suas plantações", considerou.