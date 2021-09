O plenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador informou nesta sexta-feira que aprovou a solicitação de mudança de nome do Movimento Força Compromisso Social para Movimento Político Revolução Cidadã, do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017).

Força Compromisso Social era o movimento do ex-ministro Iván Espinel, mas nos últimos anos era apoiado por seguidores de Correa.