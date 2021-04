Mudar a política em relação a Cuba não é uma prioridade para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apesar de seu antecessor, Donald Trump, ter promovido inúmeras medidas para reverter o processo de reaproximação com o país caribenho e que atingiram duramente a economia cubana.

A postura adotada por Biden foi anunciada nesta sexta-feira pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, quando questionada, em entrevista coletiva, sobre o VIII Congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC), no qual é esperada a aposentadoria política do primeiro secretário da legenda, Raúl Castro.