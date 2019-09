Os restos do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, que morreu em Singapura na sexta-feira passada, serão repatriados nesta semana ao país natal, onde serão enterrados no dia 15 em um funeral de Estado no cemitério Acre dos Heróis Nacionais, informaram fontes do governo.

Na quarta-feira será realizada a repatriação do corpo, que será recebido pelo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, parentes e outras autoridades no Aeroporto Internacional de Harare, detalhou o porta-voz da presidência, George Charamba.