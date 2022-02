O ex-presidente do Uruguai José Mujica (2010-2015) aposta "no vento fresco" que o esquerdista Gabriel Boric, presidente eleito do Chile, trará para a política do país sul-americano.

A emissora de rádio uruguaia "M24" entrevistou o próximo presidente chileno, que tomará posse em 11 de março, e durante a conversa o colocou em contato, por videochamada, com Mujica, definido por Boric como uma "referência".