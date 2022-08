O ex-presidente do Uruguai José Mujica estará nos próximos meses no Brasil, Chile e Colômbia, para "dialogar com as outras esquerdas latino-americanas", segundo confirmou nesta quarta-feira o governador da província de Canelones, Yamandú Orsi, que o acompanhará na viagem.

"A ideia é aproveitar a vontade que temos na esquerda uruguaia de dialogar com as outras esquerdas latino-americanas, as novas também, por que não?", afirmou Orsi, que integra a Frente Ampla, um dos partidos mais relevantes da coalizão que governou o Uruguai de 2005 a 2020.