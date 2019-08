Carole Ghosn, mulher do ex-presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, voltou a apelar que o presidente da França, Emmanuel Macron, interceda junto ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre a situação do marido, que foi posto em liberdade sob pagamento de fiança.

"Dizer que as condições de liberdade, pagando fiança, são cruéis e incomuns seria um eufemismo. A justiça japonesa não está alinhada com os padrões dos outros países do G7", disse Carole, em comunicado enviado através de seus representantes.