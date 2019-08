A mulher do ex-presidente da Renault e da Nissan Carlos Ghosn, Carole Ghosn, informou nesta terça-feira que a Justiça do Japão não lhe permite fazer contato com seu marido, que está em liberdade condicional no país asiático após pagar uma fiança depois que foi detido em novembro do ano passado por supostas irregularidades fiscais.

Em comunicado divulgado por seus representantes, a esposa, que está radicada em Nova York, nos Estados Unidos, se pronunciou depois que um tribunal do Japão negou, "pela quinta vez consecutiva", uma visita ou pelo menos um contato com o empresário.