A mulher de Alexei Navalny, um dos líderes da oposição ao governo da Rússia, pediu nesta sexta-feira que o presidente do país, Vladimir Putin, autorize a transferência do marido, que está em coma em um hospital da Sibéria, para a Alemanha.

"Me dirijo oficialmente, com a exigência da autorização para o traslado. Considero que Alexei precisa de atendimento qualificado", aponta Yulia, em postagem no Twitter.