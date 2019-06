Os corpos de três crianças e uma mulher, possivelmente imigrantes ilegais, foram encontrados perto da fronteira entre o México e Texas, nos Estados Unidos, segundo informou o xerife do condado de Hidalgo, Eddie Guerra.

De acordo com o xerife, os corpos são uma mulher de aproximadamente 20 anos, dois bebês e outra criança pequena e foram encontrados em uma área com vegetação perto do rio Grande, ao sudoeste do Anzalduas Park, na Área de Preservação de Vida Selvagem de Las Palomas.