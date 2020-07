Uma mulher foi condenada nesta quarta-feira por um tribunal em Klagenfurt, no sul da Áustria, a seis meses de prisão e uma multa de 800 euros (cerca de R$ 4,8 mil) por furar a quarentena obrigatória após testar positivo para o novo coronavírus, de acordo com informações da emissora de TV pública "ORF".

Apesar de estar infectada com o vírus, a acusada deixou sua casa no sul da Áustria no final de março para ir, sem máscara, a uma agência dos correios de um supermercado com o objetivo de transferir dinheiro para parentes na Bósnia e Herzegovina.