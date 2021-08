Algumas mulheres afegãs estão começando a desafiar o Talibã, temendo um regresso às restrições de seu regime anterior, com protestos públicos exigindo que os insurgentes as incluam no governo que será formado ou seu direito de continuar trabalhando.

Cada vez mais imagens de mulheres levantando bandeiras e divulgando slogans contra o Talibã em todo o país, um símbolo da resistência de jornalistas, ativistas e trabalhadores que se opõem à volta da era negra da repressão.