A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou, nesta quinta-feira, 586 mil novos casos de Covid-19 no mundo, elevando o total desde o início da pandemia para 85,5 milhões, embora o gráfico permaneça estável e os números diários sejam ainda geralmente inferiores do que no final de dezembro.

As mortes na pandemia chegam a 1,86 milhão, 11,6 mil registradas nas últimas 24 horas, de acordo com estatísticas da agência com sede em Genebra, na Suíça.