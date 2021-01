Os casos de infecção pelo novo coronavírus no mundo chegaram a 99,6 milhões nesta quarta-feira, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto o ritmo do contágio apresentou redução, com a menor quantidade de positivos dos últimos três meses.

Ao longo do dia de ontem, que já tem os dados consolidados no monitoramento da agência, foram notificados 418.103 casos.