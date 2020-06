A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira que o mundo registra 7,8 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, enquanto os mortos por Covid-19 chegaram a 431.192 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, a quantidade de testes positivos para o patógeno 137.536, a segunda maior contabilizada em um mesmo dia, sendo superada apenas por domingo, recorde da sequência iniciada em 11 de junho, com 142.672.

Considerando o número total de casos, uma em casa 1 milhão de pessoas no planeta foi infectada pelo novo coronavírus.

Além disso, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.281 mortos.

A América segue sendo o continente mais afetado na pandemia da Covid-19, com 3,78 milhões de casos e 431 mil óbitos. A Europa tem 2,4 milhões de casos e 188 mil falecimentos.

Atualmente, a maior preocupação da OMS está voltada para as situações de Brasil e Índia, que estão em segundo e quarto lugares, respectivamente, entre os países com mais casos, e onde as curvas de contágios ainda não alcançaram o pico.

De acordo com a agência, o número de pacientes recuperados no planeta é de 4,15 milhões, pouco mais da metade de todos os infectados pelo novo coronavírus ao longo da pandemia. EFE

