Consumidores, mercados e restaurantes, entre outros, desperdiçaram 931 milhões de toneladas de alimentos em 2019, cerca de 17% do total de comida consumível no mundo, segundo um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da organização associada WRAP.

Os alimentos desperdiçados equivalem em peso a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas completamente descarregados e suficientes para dar a volta à Terra sete vezes, detalha o estudo divulgado nesta quinta-feira, que busca unir esforços para reduzir o desperdício pela metade até 2030, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.