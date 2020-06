O número de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 10 milhões, de acordo com dados informados neste domingo pela Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, enquanto o número de mortes se aproxima de 500 mil.

Segundo esta universidade, o número de infectados no momento é de 10.004.643, a maioria deles nos EUA (com mais de 2,5 milhões). Em seguida estão o Brasil (com mais de 1.313.000) e Rússia com mais de 633.000. Logo depois vêm a Índia (mais de 528 mil) e pelo Reino Unido (311,7 mil).

A pandemia atualmente tem seu epicentro na América Latina, como mostra que os seguintes países em número de casos são Peru e Chile.

Quanto ao número de óbitos, segundo essa universidade, o total atualmente é de 499.296, e chegará a marca de meio milhão nas próximas horas.

Os EUA, com 125.539, o Brasil com mais de 57 mil e o Reino Unido com quase 43,6 mil, são os países com o maior número de vítimas. EFE

