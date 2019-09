Cidade do México

EFE Cidade do México 7 set 2019

O ex-presidente Juan Manuel Santos afirmou nesta sexta-feira que convidaria seus adversários políticos a jantar em sua casa, um gesto com o qual quis simbolizar a necessidade de reduzir a polarização em um mundo cada vez mais dividido.

"O mundo precisa de empatia para diminuir a polarização que está gerando tantos problemas. (Álvaro) Uribe, (Nicolás) Maduro, (Rodrigo) Timochenko...teria com eles a melhor relação se houvesse uma empatia de via dupla, mesmo que pensemos o oposto", afirmou Santos em entrevista concedida à Agência Efe durante uma visita à Cidade do México.