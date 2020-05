A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou nesta quarta-feira para 349.095 o número de mortos por Covid-19 no planeta desde o início da pandemia, enquanto os casos registrados totalizam 5,48 milhões, sendo 2,5 milhões só na América.

A marca de 100 mil contágios diários se manteve nos quatro últimos dias, e as novas mortes se estabilizaram acima de 4 mil.

Atrás da América, a região mais afetada pelo coronavírus SARS-CoV-2 é a Europa, com 2,06 milhões de contágios, seguida pelo Oriente Médio, com 449 mil, o sul e o sudeste da Ásia (218 mil), Ásia Oriental e Pacífico (176 mil) e África (85 mil).

Estados Unidos, Brasil e Rússia se mantêm como os três países com o maior número de casos registrados, seguidos por quatro europeus que apresentam uma queda na curva de contágios: Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha.

Um dos países com aumento mais rápido de contágios é a Índia, que hoje alcançou 150 mil casos e ultrapassou a França como o nono país mais afetado do planeta, de acordo com números da OMS. EFE

abc/vnm