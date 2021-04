Os casos globais de Covid-19 ultrapassaram nesta segunda-feira a barreira de 130 milhões, e nos últimos sete dias ocorreram mais de quatro milhões de infecções, o que não ocorria desde meados de janeiro, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As mortes no planeta por Covid-19 somam 2,84 milhões, das quais 71 mil ocorreram na semana passada, a terceira consecutiva com aumento de vítimas.